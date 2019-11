Ravimi kõrvaltoime võib välja näha nagu uus haigus

Patsientide teadlikkus nende haigustest, ravist ja ravimitest on väga erinev. Viimasel ajal näeb Irs oma töös üha enam inimesi, kes soovivad ravist aru saada ja ravimitest rohkem teada.

Kevadises ravimite kasutamise küsitluses uuris Faktum, kas inimesed muudavad ka ise oma raviskeemi ja üksteist protsenti vastanutest ütles, et mõnikord nad jätavad mõned arsti poolt määratud ravimid võtmata. Meeste puhul oli peamine põhjus, et ravimeid on korraga võtmiseks liiga palju ja naised jätsid kõige sagedamini ravimi võtmise pooleli mõne ebasoovitava kõrvaltoime ilmnemisel.

Irsi sõnul on küll positiivne, kui patsiendid tahavad osaleda oma raviotsustes, aga seda on alati mõistlik teha koos arstiga. Tohter oskab selgitada, millised on võimalikud riskid, kui patsiendile tundub, et ravim talle ikkagi ei sobi. Arst aitab otsustada, kas ravimi võib ära jätta või saab selle asendada.

Faktumi uuringu järgi on ravimite kallis hind üks põhjus, miks noored mehed jätavad ravimeid välja ostmata. Irsi sõnul on krooniliste haiguste ravimid ravikindlustatud patsientidele üsna soodsad, esineb ka üksikuid erandeid, kus haigekassa ravimi ostmist ei toeta. Sel juhul tasuks arstiga oma murest rääkida, tihti on võimalik valida ka teine ravim.

Ravimite ebasoovitavaid toimeid võib olla vahel keeruline ära tunda, kuna need näevad välja tavalise haigusena, näiteks tõuseb vererõhk või tekib köha. Tuleb ka ette, kus ravimite koos kasutamisel üks ravim võib tugevdada või nõrgestada teist. Mõnikord aga avaldub ravimi kõrvaltoime siis, kui inimese endaga midagi muutub, näiteks jääb krooniliselt ravimeid kasutav inimene ägedalt haigeks.