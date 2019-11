Patsiendid vajavad lisatuge ravimite kasutamisel

Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer rääkis, et eluea pikenemine ei too alati kaasa muretut vanaduspõlve. Nii eakate haiguskoormus kui ka sellest tulenev hulgiravimikasutus on kogu maailmas tõusvas trendis ning juba aastaid on otsitud võimalusi, kuidas aidata patsientidel nende keeruliste raviskeemidega hakkama saada.

«Ühe võimalusena nähakse ravimite kasutamise hindamise teenust, kus patsiendi ja apteekri vahel apteegis toimunud struktuurse nõustamise käigus täiendatakse patsiendi teadmisi tema haiguste ja ravimite osas, hinnatakse potentsiaalseid ohte ravimite koos- ja kõrvaltoimeteks, selgitatakse patsiendi ravijärgimust selleks, et patsiendi ravimite kasutamine oleks võimalikult ohutu ja tõhus. Lisateenusena on ravimite kasutamise hindamine levinud mitmes Euroopa riigis,» kirjeldas Volmer, miks on konverentsi fookuses just ravimite kasutamise hindamise temaatika.

Daisy Volmer veab eest 27.–30. novembrini Narva-Jõesuus toimuvat rahvusvahelist ravimikonverentsi «New Chapter in Patient Care: Medication Use Review in the Era of Digital Care», kus kohtuvad ligi sada farmaatsia- ja tervishoiuvaldkonna esindajat enam kui kümnest riigist, et jagada ravimite kasutamise hindamise pilootuuringu esimesi tulemusi ja kogemusi patsientide nõustamisel.

2017. aastal toimus samas sarjas esimene konverents, kus tutvustati ravimite kasutamise hindamise ideed. Sellel aastal on korraldajatel jagada esimesed tulemused pilootuuringust. Lisaks on sarnase pilootuuringuga liitunud kümme Euroopa riiki, mis näitab, et sellise teenuse järele on suur vajadus paljudes riikides.

Volmer täiendas, et tahtmine ja koostöö patsiendi aitamisel on esmatähtsad, samuti erinevate erialaspetsialistide teadmiste kasutamine patsiendi hüvanguks. «Kuna tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, siis saame jagada ja kuulda ka teiste Euroopa riikide kogemustest ravimite kasutamise hindamisel. Nii on meie eesmärk innustada kohalikke apteekreid ja perearste pakkuma veel rohkem patsientidele ravimite kasutamise hindamise teenust,» ütles Volmer.