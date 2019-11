Uus rasestumisvastane vahend on meestele vastukarva

Meestele mõeldud vahendit on mitme katse käigus analüüsitud ning selle tõhusus on 97,3 protsenti. Positiivne näitaja on see, et vahendil puuduvad kõrvaltoimed ning selle toime kestab 13 aastat. See meetod hakkab arvatavasti asendama vasektoomiat. Vahendit manustatakse süsti kaudu – seemnejuhasse süstitakse stüreen-maleiinanhüdriidkopolümeeri, mis ei lase spermal seemnejuhasse jõuda. Enne protseduuri tehakse kubeme piirkonda tuimestus.

Ameerika teadlased on välja töötanud sarnase vahendi – Vasalgel –, mis pole veel turule jõudnud ning samuti on juba katsetamisel meestele mõeldud antibeebipillid, kuid need ei jõua turule veel nii pea. Teadlaste hinnangul kulub selleks veel vähemalt kümme aastat. Arstid panevad inimestele südamele, et ükski neist vahenditest ei enneta sugulisel teel levivaid haiguseid ning selleks tasuks eelistada kondoomi.