Laboriarst kommenteerib: kas Eesti mees saab ilma arstita hakkama?

Paljud mehed pelgavad arsti juures käimist. Kas vereproov võiks mingites olukordades asendada näiteks meestearsti juures käimist?

Kõigepealt ütlen küsimuse esimese osa kohta, et mehed ei karda arsti juurde minna. Nad on pigem seisukohal, et kui ma haige ei ole, mis ma sinna siis lähen. Üks Ameerika professor on öelnud – need ajad, kui mees tuli seltskonda ja ütles, et teate ma olen 50-aastane ja käisin täna esimest korda arsti juures, ei ole enam moes. See ei ole enam cool! See pole asi millega edvistada. Üks õige mees peaks endale juba kolmekümneselt leidma arsti, keda ta usaldab. Olgu selleks siis pere- või meestearst, ükskõik. Leidke endale arst, keda te kuulate ja suhelge temaga regulaarselt. Mida iganes ta teile ütleb, on ta ikkagi arst ja teab asjast raudselt rohkem kui ise suudate välja guugeldada.

Aga küsimuse teise poole juurde tulles, siis palju olulist informatsiooni oma tervise kohta saab tõesti vereproovide ja ka muude analüüside tulemustest, kuid päris arsti juures käimist need ei asenda. Regulaarne ja ka nn profülaktiline visiit oma arsti juurde on kindlasti vajalik. Ja alati ei ole vajalik ka vereproov. Näiteks osasid suguhaigusi on võimalik testida nii verest kui uriiniproovist. Viimast saab kodus võtta ja saata laborisse analüüsimiseks. Soovi korral on võimalik teatud analüüse lasta teha ka anonüümsena.

Üldiselt ei pea meestearsti juures ülemäära tihti käima. Kui PSA ehk prostataspetsiifiline antigeen on määratud, siis on meestearstidelt lihtne soovitus: kui tulemus on normväärtusest madalam, siis ei pea testi tegema tihemini kui kord nelja aasta jooksul, kui tulemus on üle normi, siis annab arst konkreetsed juhised, kui sageli proovi teha või arsti juurde kontrolli minna.

Kui oluline on meestel testosterooni taset mõõta?

See on oluline meestel, kes soovivad lapsi saada. Testosteroon aitab sugurakkudel küpseda, spermatosoididel valmida ning on kindlasti oluliseks faktoriks sugulise aktiivsuse juures. Kuid mitte ainult. Testosteroon on oluline väga paljude ainevahetuslike protsesside jaoks. Näiteks mehe lihasekasv ja kehakuju sõltuvad paljuski sellest.

SYNLABis mõõdame koos testosteroonitasemega ära ka selle aktiivsuse ehk leiame vaba androgeeni indeksi. Selleks on oluline testosterooni kõrvale määrata suguhormoone siduva globuliini tase (SHBG). Need analüüsid võiks lasta alati koos teha.

Kui tihti peaks vereproovi andma ja mis on põhiasjad, mida peaks laskma kontrollida?