Galerii: riigikogusse viidi üle 10 000 apteekide mass-sulgemise vastase allkirja

«Rohkem kui 10 000 allkirja on kahtlemata kõnekas fakt, mida ei saa eirata. Apteegireform on välja töötatud nii, et pole arvestatud patsiendi huve ning reformi võimalikud tagajärjed on läbi analüüsimata. Loodame, et riigikogu ja valitsuskoalitsioon võtavad kuulda rahva arvamust ja teevad otsuseid, mille keskmes on ennekõike apteekide säilimine, see tähendab ravimite kättesaadavus ning rahvatervis,» lisas Danilov.