Kui tihti peaks pesema nägu?

Ekspertide sõnul tuleb nägu pesta kaks korda päevas – õhtul ja hommikul. Kui inimene teeb päeva jooksul trenni, võiks ka pärast seda nägu üle loputada. Kõige olulisem on pesta nägu enne magama minemist, sest õhtuks on näole kogunenud hulganisti mustust, higi ja surnud naharakke. Samuti tuleb kindlasti eemaldada näolt meigi ja näohooldustoodete jäägid, et poorid ei ummistuks.