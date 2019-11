Sisuturundus

Me kõik kipume und alahindama. Tänapäeval kehtib paljude seas lausa ütlus, et uni on nagu nõrkadele. Tegelikult on uni salarelv ja imerohi, uni teeb inimestest isegi paremad lapsevanemad, räägib Tartu Ülikooli ajuteadlane ja psühholoog Jaan Aru.

Meie aju töötab päevasel väga palju ning lahendab erinevaid probleeme. Uni on see aeg, kus aju mitte ainult ei puhka, vaid kus korrastatakse informatsiooni. Uni aitab aju taastada. Teine asi, mis on eriti oluline lapsevanemate jaoks - uni taastab emotsionaalse stabiilsuse. „Kui me hästi ei maga, siis me ka ärritume kergemalt. Välja puhanuna ei tundugi enam probleemid nii keerulised, me suudame neid teistmoodi lahendada,“ räägib Aru.

Ta lisab, et kui võtame mõne täpselt samasuguse olukorra, kus laps näiteks jookseb üle tee nii, et auto oleks peaaegu talle otsa sõitnud, siis väsinud lapsevanem võib siin olukorras hakata karjuma, kõva häälega pahandama. Samas see lapsevanem, kes on maganud, reageeriks täpselt samas olukorras teistmoodi. „Ta mõistaks, et kõige tähtsam asi on sellises olukorras see, et laps õpiks,“ soovitab ta selgitada lapsele rahulikult, miks see oli halb ja mis võib juhtuda, kui auto alla jäädakse. „Meil on lapsevanemana nii palju neid olukordi, kus tahaks kõva sõna öelda või tahaks pahandada. Aga see lapsevanem, kes on puhanud, leiab teinekord parema viisi, kuidas oma teadmist edastada.“

Pane tähele!

Ajuteadlane tuletab meelde, et uni on inimese salarelv. „Arvatavasti olete seda oma elus liiga vähe kasutanud, võib-olla isegi seda meelega vähendanud, et mingit muud asja teha, aga tegelikult kui te välja magate, siis näete, et elukvaliteet paraneb, teie koduse suhtluse kvaliteet paraneb ja seega tasub seda salarelva kasutada.“ Une juures on tähtis rutiin, seda ka täiskasvanu puhul. „Väikesed rutiinid aitavad meil oma elu paremini elada ning olla ka parem lapsevanem ja parem elukaaslane,“ julgustab ta omapäevaplaane üle vaatama.