Viljastusravi arst avaldab, millisest vanusest alates hakkab viljakus langema

Tavaliselt pöörduvad lapsesaamise murega arsti juurde need paarid, kellel puuduvad varasemad rasedused, kui ka paarid, kelle peres võib olla juba mõni järeltulija, kuid millegi pärast enam uuesti ei õnnestu rasestuda.

Kui paarid pöörduvad oma murega viljatusravikeskusesse, siis uuritakse välja, mis võib olla viljatuse põhjuseks. «Viljatuse põhjused võivad olla tingitud 30 protsendil juhtudest naisest ning 30 protsendil juhtudest mehest, samas jääb umbes 40 protsenti juhtudest põhjus, kas ebaselgeks või on mõlemapoolne,» ütleb Ida-Tallinna Keskhaiglas viljatusravikeskuse juhataja dr Tiina Loog. Arst lisab, et naiste viljastumisvõime väheneb eaga, aga vanuse mõju meeste viljakusele ei ole nii üheselt selge.

Kui on tegemist kerge mehepoolse viljatusega ja emakakaela faktorist tingitud viljatusega või naistega, kellel esinevad kergemad hormonaalsed häired, saab meditsiinilist abi emakasisese viljastamise teel. «Kui muud meetodid enam ei aita, saavad paarid lapsesoovi korral abi kehavälisest viljastamisest. Sellisel juhul kogutakse naiselt munarakud ning viljastamine toimub väljaspool naise organismi – laboritingimustes. Peale viljastamist siirdatakse viljastunud munarakk (embrüo) emakasse,» selgitas dr Loog.

Dr Tiina Loog paneb paaridele südamele, et kindlasti ei tohi lükata lapsesaamist liiga kaugesse tulevikku ning vajadusel tuleb küsida abi arstidelt. «Viljakus on maksimaalne 24. aasta vanuses ja hakkab alanema peale 35. eluaastat. Kui pole kindlat teadaolevat põhjust, mis võiks takistada laste saamist, ei maksa sattuda paanikasse, kui mõne kuu vältel pole õnnestunud rasestuda. Kui pikema aja jooksul ei õnnestu last saada, tuleb abisaamiseks minna arsti juurde.»