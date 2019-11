Eestis registreeriti haigushooaja esimene gripiviiruse puhang

Terviseametile laekunud andmete alusel haigestus ühes Võrumaa koolis grippi 15 inimest, neist 9 inimesel gripiviirus oli laboratoorselt kinnitatud. Möödunud nädalal jäeti koolis ära kõik suuremad ühisüritused.

B-gripiviirus on väiksema leviku potentsiaaliga, tavaliselt haigestuvad ühe pere liikmed ning inimesed, kes on lähikontaktis. Viirused kipuvad kergemini levima kinnistes ruumides, kus on koos rohkem inimesi ning kool on selleks ideaalne koht. Paljud lapsed ei ole ka pöördud perearsti poole, vaid tulevad kooli tagasi lapsevanema poolt kirjutatud puudumistõendi alusel.

Tallinnas registreeriti 1A gripiviirus A/H1N1pdm, püsivat A-gripiviiruse levikut veel ei ole täheldatud. Gripitaolistesse haigustesse ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine püsib mujal Eestis endiselt madalal tasemel ning peamiselt on seotud rino- ja paragripiviirusega. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu pöördus perioodil 18.-14. november arstide poole 3089 inimest, neist 52,1 protsenti olid kuni 15-aastased lapsed. Vanuserühmade järgi haigestuvad enim kuni viieaastased lapsed.

Haigestumine Euroopa regioonis

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut ei ole veel täheldatud üheski riigis, kuid registreeritakse üksikud gripiviirusega seotud haigusjuhud.

Viimane aeg vaktsneerida

Terviseamet juhib tähelepanu, et on vaktsineerimiseks on praegu viimane aeg, sest püsivat gripiviiruse levikut veel Eestis ei täheldatud, mis tähendab et organismil on aega viiruse vastase kaitse kohandamiseks. Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu hügieenile - peske regulaarselt käsi vee ja seebiga. Aevastamisel katke nina ja suu pabertaskurätiga ja visake see kohe prügikasti, taskuräti puudumisel katke köhimisel või aevastamisel nina ja suu varrukaga. Vältida tuleks rahvakogenemisi ja kätlemist ning lähedasi kontakte (alla 1,5 meetri). Nakkusohtu vältivaid meetmeid tuleks õpetada ka lastele ning jälgida, et nad neid täidaksid. Elada tuleks tervislikult - magada piisavalt, olla füüsiliselt aktiivne, vältida stressi, juua piisavalt vedelikke ja süüa täisväärtuslikku toitu.