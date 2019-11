Väikelapse ninast pisikese mänguasja eemaldamine tõi 2658-dollarilise haiglaarve

Vanemad olid kodust väljumas, kui nende kolme-aastane tütar Lucy trepist köhides ja nuttes alla tuli. Vanemad said ruttu aru, et laps oli endale midagi ninna pannud ning lootsid, et laps nuuskab võõrkehad ninast välja. Nuuskamisest polnud kasu, kuid Katyl õnnestus üks kingake pintsettidega ninast välja tõmmata. Teine king oli aga liiga sügaval ning seda kätte ei saadud.

Paarisekundilise protseduuri eest esitati vanematele 2658-dollariline arve. Perel õnnestus sellest summast umbes 400 dollarit alla kaubelda, kuid ülejäänud tuli siiski tasuda. Lucy kuulub oma isa ravikindlustuse alla, mida pakub United Healthcare. EMO keeldus vanematele arve koostamise osas selgitusi jagamast. Vanematele saadetud e-kirjas seisis vaid, et mitte iga olukord pole hädaolukord ning on oluline osata teha vahet ning toimida abi otsides ka vastavalt.

Tavaliselt maksab ninast võõrkeha eemaldamine keskmiselt 526 dollarit, millest tuleb patsiendil endal maksta vaid 100 dollarit, sest ülejäänu katab Medicare või Medicaid. Selleks, et vältida ligi 500-dollarilisi igakuiseid kindlustusmakseid, valisid Bransonid kindlustuse, millel on hädaolukorra puhul kõrge omaosalus. Bransonitel oli piisavalt sääste, et arve ära maksta, kuid nad olid lihtsalt üllatunud, et haigla väikelapse ninast mänguasja eemaldamise eest nii suure summa nõudis.