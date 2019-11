Teadlased: inimesed peaksid oma tervise nimel iga päev kaunvilju sööma

Teadusuuringutest on selgunud, et kaunviljade söömine vähendab diabeedi, kõrge vererõhu, vähi ja südamehaiguste riski. Samuti väheneb kaunviljade regulaarse tarbimisega ülekaalulisuse risk. Südamehaigused on peamine surma põhjustaja ning kuna tegemist on 80 protsendi ulatuses ennetatava haigusega, on oluline tõsta inimeste teadlikust sellest, kuidas mõjutab toitumine nende tervist.