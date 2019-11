Teadlased said kinnitust, miks neandertallased välja surid

Teised teooriad on käistenud veel kliimasoojenemise mõju keskkonnale ja isegi epideemiad, vahendab CNN. Uus uuring pakub välja, et nüüdisinimestel polnud neandertallaste välja suremisega mingit pistmist. Selle asemel arvavad teadlased, et neandertallaste püsivasse lõppu panustasid suuresti lähedalt põlvnevate isendite omavaheline järglaste saamine, väikesed populatsioonid, sündide-surmade ning soo suhete kõikumine. Uuring avaldati kolmapäeval ajakirjas PLOS.

Eelnevast on teada, et neandertallased olid kaugetel aladel hajunud, nii et puudus omavaheline kokkupuude. Veresidemete kaudu lähikondsete vaheline paaritumine, nagu on olnud teada nende kommetest, alandab samuti edasist paaritumisedukust.