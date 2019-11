See levinud armujook peaks olema keelatud

Tegemist on mardikalisega, kelle tiibade kitiinkest sisaldab mürgist kantaridiini, millele on omistatud sugutungi suurendavat toimet. Selle tegeliku mõju osas pole teadlased aga ühel nõul. Selle toimeaine ärritab kuseteesid ja suguelundkonna limaskesta , mistõttu suureneb suguelundkonna verevarustus, mis võib simuleerida erutust, kuid suure tõenäosusega põhjustab pigem ebamugavustunnet. Hispaania kärbes oli kasutusel juba väga varajases ajaloos – kuivatatud mardikakatiivad või väljaheide purustati ning segati naiste joogi sisse – sageli salaja, mis tähendab, et tegemist oli ühe esimese korgijoogiga.

Ka tänapäeval on tegemist vastuolulise ainega, sest näiteks Suurbritannias jõudis kohtusse juhtum, mil mees pani kohtingul salaja naise joogi sisse hispaania kärbse ekstrakti, et naine soostuks temaga magama. Hispaania kärbse tilgad on müügil mitmes erootikakaupluses ning süütuna näiv katse naise libiidot suurendada tõstab mitmeid eetilisi küsimusi. Kui mehel tuleb naisega vahekorda astumiseks kasutada potentsiaalselt mürgiseid aineid, oleks abi enesereflektsioonist, et välja selgitada, millised on need puudujäägid, mille tõttu ilma lisaaineteta läbi ei löö.