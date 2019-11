Ilmselt on iga lapsevanem mõelnud, kuidas olla hea lapsevanem. Aru sõnul on asi arvatust lihtsam: vanem peab võtma lihtsalt aega lapse jaoks. See kõlab nii lihtsalt ja loogiliselt, aga tänapäeva maailmas see muidugi ei olegi nii lihtne. „Emad-isad tahavad kogu aeg olla oma tööasjadega seotud – neil on kogu aeg telefon taskus ja kui nad istuvad seal lapsega ja tööasi tuleb vahele, siis nad pööravad tähelepanu tööle,“ selgitab ta tänapäeva keerukust. Spetsialist täpsustab, et et hea lapsevanem on see, kes vahepeal võtab aega ainult lapse jaoks ja see telefon ongi kuskil mujal. Ainus tähtis asi olgu see, et mida laps praegu teeb.