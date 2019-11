TÜ uuringus selgus, mis on 100-aastaste eestlaste pika ea pant

Uuringus on praeguseks välja selgitatud Eesti pikaealiste inimeste elustiili asjaolud. Uuring jätkub bioloogiliste proovide analüüsimisega.

Praeguseks analüüsitud uuringutulemuste põhjal tõid teadlased esile, et uuritud eakate rühm on silmapaistev mitme olulise tunnuse poolest: neil on suhteliselt hea vaimne võimekus, hea haridustase ja üllatavalt vähe lapsi. Rahulolu eluga ning majanduslikku olukorda läbi elu hindasid nad probleemitumaks, kui nende põlvkonna kohta võiks eeldada.