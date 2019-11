Terviseamet hoiatab vaktsiinivastaste levitatava hirmujutu eest

Terviseametis tutvuti kõnealuse artikliga, mille käigus selgus, et uuringu autorid käsitlesid hoopis grippi haigestumisega seotud suremust ning tõid välja nüüdseks juba pikalt teada olnud tõsiasja, et kaasuvate haiguste tõttu on gripivaktsiini tõhusus vanemaealistel, eelkõige üle 85-aastastel madalam kui noorte täiskasvanute hulgas. Sellele vaatamata on võrreldes mittevaktsineeritud eakatega gripi vastu vaktsineeritud eakatel tõhusam kaitse raskekujuliste gripivormide ja gripist tingitud surmajuhtude vastu. Seda on kinnitanud teadusuuringud ja seetõttu tegi ka Eesti riik otsuse toetada hooldekodude elanike vaktsineerimist.