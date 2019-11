Leetripuhang on röövinud Samoas 39 elu

Samoa valitsus kinnitas, et haiguste jälgimisrühmale on teatatud kokku 2936 leetrijuhtumist – iga päev lisandub 250 uut haigusjuhtu, kirjutab Independent .

WHO on pannud süü Samoa «tohutus leetripuhangus» vaktsineerimise arvukuse langusele. Aastatel 2017–2018 langes riigi riiklik immuniseerimise määr järsult 74 protsendilt 34 protsendile.

WHO on juhtinud tähelepanu, et vaktsineerimisega hõlmatust ohustab valeinformatsioon. Samoa valitsus on alates 20. novembrist algatanud leetrivastase vaktsineerimiskampaania, mille käigus on seni kaitsepoogitud 45 000 inimest.