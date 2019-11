Heategevuslik Lumepallitrall toob Tartu Raekoja platsile lume ja toetab väikese Mattiase ravivisiiti Inglismaale

Lastefondi tegevjuhil Kadri Orul on on äärmiselt hea meel, et Lastefondil on Tartu linna näol koostööpartner, kellega koos välja mõelda ja korraldada vahvaid heategevuslikke ettevõtmisi. «Väike Tartumaa poiss Mattias on koos oma perega viibinud Inglismaal ravil juba alates käesoleva aasta suvest ning kuna lapsel polnud esialgu kinnitatud diagnoosi, on pere pidanud pikemaks ajaks Inglismaale jääma. Eesti Haigekassa tasub lapse ravi, uuringute, protseduuride ja haiglas viibimise eest, kuid ravivisiidiga kaasnevad perel ka suured transpordi- ja majutuskulud, mida fond heategijate toel aitab katta. Kui toetusleping lõpeb ning pere peab jääma välismaale kauemaks, kui prognoositud, teeb Lastefondi nõukogu uue otsuse lepingu pikendamise kohta.»