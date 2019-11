Tallinna lastehaigla sai 40-aastaseks

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts: «Täna haigla algusesse tagasi vaadates on 40 aasta jooksul on tehtud palju – loodud on lapsesõbralik ravikeskkond, pandud alus mitmetele meditsiinilistele alaerialadele. Kõikidel aegadel on arengu ja edu võtmeks olnud pühendumine. Kuigi alati saab paremini, on tänaseid tulemusi vaadates põhjust rahuloluks. Ehkki ravitöö ei katke ka sünnipäeval, loodan, et enamikul on mahti võtta aega ja tunda rõõmu oma töö ja tulemuste üle. Toeks on teadmine, et oma tööga pakume tuge ja turvatunnet väga paljudele Eesti lastele ja nende peredele.