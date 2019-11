Eesti on HIV uute nakkusjuhtudega Euroopas teisel kohal

HIV on nagu iga teine krooniline haigus. Uute nakatumiste vältimiseks on oluline, et juba diagnoositud HIV positiivsed saaksid ja võtaksid regulaarselt efektiivset ravi. HIV puhul on ravi ühtlasi ka ennetus: raviga tuleb alustada kohe, sest efektiivset ravi saav patsient ei nakata teisi edasi.

«Ma näen, et me peaksime testima kõiki HIVi indikaatorhaiguste ja -seisunditega patsiente. Kõiki inimesi, kes on käitunud riskeerivalt või kelle seksuaalpartner on riskeerinud. Samuti peaksime testime absoluutselt kõiki Ida-Virumaa ja Harjumaa 16–49-aastaseid patsiente,» tõdes dr Kristi Rüütel.

Selleks, et saavutada riiklik eesmärk ehk et 90 protsenti HIV-positiivsetest inimestest teavad oma diagnoosi, 90 protsenti kõikidest diagnoositutest saavad ravi ja 90 protsendil kõikidel ravi saavatel patsientidel on viiruskoormus kontrolli all, peab ekspertide sõnul tegutsema süsteemselt.

Testima peab sihipäraselt ja vastavalt juhistele. HIV testimine on tasuta ja riiklikult finantseeritud.