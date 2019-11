Perearst Karmen Joller avaldab, mille vastu on vaktsineeritud tema lapsed

«Kahjuks - või tegelikult õnneks - ei ole meie inimestel enam aimu sellest, mida tähendab leetrite, lastehalvatuse või difteeria, teetanuse, läkaköha ja muude vaktsiinvälditavate haiguste põdemine. Ja me peame selle eest olema õnnelikud, ja olema tänulikud just vaktsiinidele. Iga tervemõistuslik ja tõde armastav inimene saab sellest aru. Vaktsiin on tõhusaim kaitse nende raskete haiguste vastu,» märgib Joller.

Perearst lisab, et ehkki vaktsiinivastaseid tundub Eestis olevat ohtralt, siis võib ta kinnitada, et palju rohkem on neid inimesi, kes Andrei Korobeiniku sarnaselt tahaksid, et vaktsiinivastane liikumine Eestis õiglase jõuga peatataks.

«Eesti inimene on teaduseusku. Oluline on see, et Eesti inimene saaks kätte õige info. Eesti arstid ja teadlased teevad koostööd selle nimel, et inimesed ka edaspidi mõistliku, teaduspõhise ja turvalise tee valiksid. See võtab lihtsalt aega,» tõdeb Joller. Ta kutsub inimesi, kes iseennast ja lapsi vaktsineerivad, üles näitama oma meelsust, ja teeb ise otsa lahti.

«Minu lapsed on vaktsineeritud kõikide riiklikku immuniseerimiskavasse kuuluvate vaktsiinidega, lisaks veel puukentsefaliidi, gripi, pneumokoki vastu. Kuna vanem laps sündis ajal, mil rotaviiruse vastane vaktsiin veel ei olnud riiklikus kavas, siis tema jaoks ma ostsin ka selle vaktsiini,» avaldab Joller. «Nad on väga targad, tublid, terved ja rõõmsad lapsed.»