Sotsiaalmeedias on hakanud levima siivutu päevitamistrend

Sotsiaalmeedias on hakanud levima trend päevitada oma taguotsa. Trendi järgijate sõnul saab keha tagumiku kaudu 30 sekundi vältel oluliselt rohkem energiat ja D-vitamiini kui muul moel. Lisaks aitab päraku päevitamine väidetavalt hoida head hügieeni ning vabaneda bakteritest.

Samuti väidetakse, et taguotsa päevitamine võib aidata reguleerida hormoone ning parandada une kvaliteeti. Päraku-päevitamise trendist on osa võtnud ka kuulsused – näiteks väidab Shailene Woodley 2014. aastal antud intervjuus, et sel moel päevitamine aitab leevendada suguelundkonna seenhaiguseid ja leevendab ärritust.