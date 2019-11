Veresoontekirurg annab nõu, kuidas ennetada veenilaiendite teket

Lisaks mõjutavad veenidega seostatavaid vaevusi sageli ka organismi seisund ja väliskeskkonna toime. Hormonaalsed muutused, näiteks premenstruaalne sündroom, palavad ilmad, kuum saun soodustavad nahaaluste veresoonte täitumist ja laienemist, mis omakorda tekitab kuumamis- või survetunnet. See aga ei viita Järve sõnul mitte veenihaiguse süvenemisele, vaid tegemist on organismi füsioloogise reaktsiooniga erinevatele ärritajatele. Üldjuhul ei ole juba tekkinud veenilaiendite puhul vajalik välistada mõistlikus koguses päikest, kuuma vanni või sauna.

Veenilaiendite korral on levinud sümptomid väsimus, raskustunne, valu, «rahutud jalad», kuumamise tunne, nahasügelus, turse, lihaskrambid. Arvestama peab, et loetletud vaevused on mittespetsiifilised sümptomid, mis tähendab, et need esinevad ka teiste haiguste korral või on hoopis põhjustatud elustiilist ja töö iseloomust.