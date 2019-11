Elu karm algus: vastsündinul diagnoositi kaks erinevat vähki

Tüdruku ema Kerri Paton mäletab selgelt, kuidas nende elud paiskusid segi vaid mõned tunnid pärast Amelia sündi, vahendab The Scotsman. Arst kahtlustas, et lillad täpid üle vastsündinu keha võivad viidata tõsisele probleemile. Tüdrukul diagnoositi leukeemia. Uute ilmakodanike puhul pole vähk tavaline ja Amelia juhtumi muutis pea ennekuulmatuks, et tal tuvastati korraga kaks vähivormi – äge lümfoblastiline leukeemia ja äge müeloidne leukeemia.