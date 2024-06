Apteeker annab nõu: kuidas valida ja kasutada õigesti vererõhuaparaati?

1. Tasub kindlaks teha, et vererõhuaparaat on läbinud kliinilised uuringud, see on testitud ja terviseamet on selle heaks kiitnud. Kataloogides ja veebipoodides pakutavaid odavaid vererõhuaparaate ei ole soovitatav seetõttu osta, sest need ei pruugi täpset tulemust näidata. Vererõhu mõõtmise korral on täpsus aga ülioluline, sest tihtipeale teeb ka arst koduste mõõtmistulemuste põhjal raviotsuseid. Kõige kindlam on vererõhuaparaat osta apteegist või tellida netiapteegist. Eelnevalt tasuks nõu küsida oma perearsti või apteekri käest. Tootjatest on maailmas kõige tuntumad Omron ja Microlife, nende aparaadid on valideeritud ehk erinevate sõltumatute erialaühingute ja laborite testitud.