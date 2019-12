Kaheksakuune Luna saab uudse ravi abil nägu katvast «Batmani maskist» priiks

Luna on kaasasündinud melanotsüütilise neevusega, mis tekitab ebaharilikke tumedaid plekke ehk sisuliselt on tegu suure tumeda sünnimärgiga, mis muidu tüdruku tervist ohtu ei sea, vahendab telesaade Ruptly.

Osa Luna nägu katvast mustast märgist on nüüd eemaldatud – otsaesisel on tüdrukust tehtud uutel fotodel näha ravist veel kobrutavat ja punetavat, aga heledat nahka. Floridas elav 36-aastane Carol Fenner lendas teisele poole maakera, et lasta vene kirurgidel eemaldada fotodünaamilise valutu teraapia käigus tütre näolt sünnimärk. Fenner pelgas, et erisuse tõttu satub tütar tulevikus eakaaslaste pilgete sihtmärgiks, ja tahtis anda talle ilusama tuleviku.