Arst avaldab parimad nipid painava põiepõletiku vältimiseks

Harvemini võib põiepõletikku põhjustada ebapiisav hügieen, mõned ravimid, kiiritusravi erinevate kasvajate korral, rasestumisvastased vahendid, põiekateetri olemasolu teiste haiguste korral ning seksuaalvahekord.

Tavalist bakteriaalset tsüstiiti ravitakse antibiootikumidega, muude põletikuvormide ravi sõltub nende põhjustest. Põiepõletikku võib diagnoosida nii sümptomite põhjal kui ka uriiniproovi abil. Tavaliselt vähenevad bakteriaalse põletiku korral peale antibiootikumravi alustamist haiguse sümptomid juba esimese päeva jooksul.

Sümptomiteks on:

Tugev, püsiv urineerimistung, mida varem ei ole olnud;

Põletustunne, kipitus ja pakitsus urineerimisel;

Sagedane urineerimine väikeste kogustega;

Veri uriinis (hematuuria);

Hägune uriin või ebameeldiv uriini lõhn;

Ebameeldiv tunne alakõhus ja vaagnas;

Kerge palavik, nõrkus.

Väikelaste põiepõletik võib väljenduda voodi või pükste märgamisega päevasel ajal, tavapärasest erineva sagedusega.

Perearsti poole soovitan pöörduda, kui esinevad:

urineerimiskaebused, mis ei ole 3-6 tunni jooksul iseenesest üle läinud;

valu alaseljas või küljes;

palavik ja külmavärinad;

iiveldus ja oksendamine.

Kui vaatamata perearsti määratud ravile kaebused ei vähene või vähenevad väga aeglaselt, tuleb uuesti arsti jutule minna, sest sel juhul on väga tõenäoline, et ravimit tuleb vahetada. Sageli oskavad naised, kes on varem põiepõletikke kogenud, juba varakult antud haigust ära tunda ja õigeaegselt alustatud raviga on võimalik sümptomite kestvust oluliselt vähendada.

Kõige sagedasem põiepõletiku põhjustaja on bakter Escherichia coli, mis elutseb soolestikus ja peale roojamist mingi aja jooksul ka lahkliha piirkonnas. Just sealt võib see kuseteedesse sattuda ja tsüstiiti põhjustada.

Osal inimestel on põiepõletiku tekke tõenäosus suurem kui teistel. Naised on üks selline rühm ja põhjus peitub naiste keha anatoomias. Naistel on lühem kusiti, mis kergendab tsüstiiti põhjustavate bakterite liikumist mööda kuseteid kusepõide.

Suurem risk haigestuda tsüstiiti naistel, kes on seksuaalselt aktiivsed, rasedad või menopausis ja postmenopausis. Ka meestel, kellel esineb probleeme eesnäärmega või on muid kroonilisi kuseteede haigusi, on suurem risk tsüstiiti haigestuda.

Kuidas ennetada?

Mõned uuringud on näidanud jõhvikamahla ja selle taime ekstrakti sisaldavate ravimite efektiivsust, kuid selle tõhusus on siiski küsitav ja seda soovitatakse kasutada pigem profülaktikaks, mitte kuseteede nakkuste raviks.

Jooge piisavalt vedelikku.

Urineerige kohe, kui tunnete urineerimistungi - nõnda «puhastate» kuseteesid uriiniga ning vähendate bakterite kinnitumise tõenäosust kuseteede limaskesta seinale.

Pärast roojamist pühkige või peske end alt suunas eest taha. See hoiab ära anaalpiirkonna bakterite leviku tupe ja kusiti piirkonda.

Peske end alt regulaarselt, kasutades selleks õrnatoimelisi pesemisvahendeid.

Tühjendage põis pärast vahekorras olemist nii kiiresti kui võimalik. Jooge klaas vett - see soodustab urineerimist. Uriin omakorda «puhastab» kuseteid ja takistab bakterite sissetungimise võimalust.

Suhkrurikas dieet võib soodustada kuseteede põletiku teket, kuna uriin võib muutuda magusamaks ja olla seetõttu bakterite paljunemisele soodsaks keskkonnaks.