Uus stipendium toetab proviisoriõppe üliõpilaste erialast arengut

Stipendiumifondi nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast flores ehk õied. «Farmakognostilises mõttes on õied paljude ravimtaimede kasutatavaks osaks ehk droogiks, millest valmivad erinevad tervisetooted. Bioloogilises tähenduses on õied viljade eelduseks, filosoofilises mõttes peab edu ja õitseng viima viljadeni ehk teenima inimeste tervist. Ja emotsionaalsel tasandil on selle nime taga soov, et meie ülikool ning farmaatsia ja farmakognoosia selles elaks, kasvaks ja õitseks – vivat, crescat, floreat,» kirjeldas Raal.