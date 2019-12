TÜ uuringus selgus, mis põhjustab Eesti inimeste depressiivsust

Uuringu tulemustest nähtub, et kuna depressiivsete riskirühma kuulub üha enam eakaid, peaks mõtlema perearsti visiidi aja pikendamisele, et ennetada vaimse tervise halvenemist.

Kliiniliste uuringute järgi kannatab Eestis depressiooni all ligi 6 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. See tervisehäire esineb sagedamini üle 40-aastastel ja vanuse kasvades depressioonis inimeste osakaal suureneb. Rahvastiku vananemisest tingituna muutub üha tähtsamaks, millised tegurid võimaldavad inimestel pikendada piisavalt hea tervisega elatud aega.

Opikova uurimuses selgus, et depressiooni ja depressiivsuse esinemine nii noorematel kui ka vanematel inimestel sõltub mitmesugustest psühholoogilistest, bioloogilistest ja sotsiaalsetest teguritest. Siiski on vanemaealised suuremas riskirühmas.

Uurimuses analüüsiti andmeid 1842 inimese kohta, kes on 53-aastased ja vanemad. Andmed on kogutud SHARE uuringutes aastatel 2013 ja 2015. Uuringutulemustest nähtus, et 22,6 protsendil uuringualustest tekkis kahe aasta jooksul depressiivsus.