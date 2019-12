Vea teinud arst: võiks olla süsteem juhtumite arutamiseks

«Raske oli taluda endas tekkinud tunnet, et appi, mul ei olegi analoogse situatsiooni lahendamiseks süstemaatilisi oskusi. Lause pillanud kolleeg on väga professionaalne, aga ka otsekohene. Ma väga hindan teda. Minu jaoks oli vist kõige raskem selle situatsiooni juures see, et ma pidin endale tunnistama, et kuigi ma arvasin, et ma töötasin materjale kodus läbi, lugesin erialaseid raamatuid ja õppisin pidevalt juurde, ei saanud ma tegelikult raamatutest tihtipeale seda head, voodikõrval kasutatavat süsteemi kätte. Noore arstina on vaja, et keegi oleks kõrval ja aitaks seda «mitteraketiteadust» süsteemi panna. Nii mulle vähemalt tundus pärast seda õhtut.»