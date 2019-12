Teadlased: vuntsid pakuvad kaitset ohtliku haiguse eest

«Karvad aitavad kaitsta nii huuli kui juuste näol peanahka. Ehkki see tundub olevat intuitiivne, pole selle teema kohta varem ühtegi uurimist olnud,» kommenteerib uurimisrühma juht dr Daniel Aires.

Ameerika Dermatoloogia Akadeemia ajakirjas ilmunud uurimuses oli testitud umbes 200 meest, kes olid haiglasse kirjutatud aktiinilise keratoosiga - haigus põhjustab plekke kehapiirkondadele, mis jäävad päikesegrilli otsesesse mõjusfääri.Eelkõige olid kõigil patsientidel laigud peas, vahendab Pora. Keratoosi peetakse vähi esilekutsujaks, ja kui sellega ei võitle, võib see areneda ohtlikuks lamerakk-kartsinoomiks.

«Kuna huulte nahk on üsna õhuke, on aktiiniline keratoos neile eriti ohtlik: see võib süveneda ja kiiresti levida. Ja ainuüksi Ameerika Ühendriikides saab sellise diagnoosi igal aastal umbes kolm miljonit inimest,» teatab Aires.