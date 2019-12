Ohtlikult vussis pepu: paisuvat geeli täis kannikatest päästab amputeerimine

Kannikasüstid sooritanud naine ütles Courtney`le, et tegu on hüdrogeeliga. Saates protseduure tegevad kirurgid selgitasid, et hüdrogeel on sünteetiline polümeer – kehasse süstitult imab geel endasse vett ja seondub kudedega. Probleemiks on aga ühildumisel ähvardav immuunsüsteemi reaktsioon – keha tahaks võõrast plögast vabaneda –, ja tagajärjed võivad olla katastroofilised.