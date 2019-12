Viis ühe pere liiget haigestus düsenteeriasse

Düsenteeriat levitab haigestunud inimene, kelle kaudu võib haigustekitaja toidusse sattuda. Enamasti satub haigustekitaja läbi määrdunud käte salatitesse, valmistoidusse, toore puu- ja köögivilja peale ning vette. Haigust esineb rohkesti just arengumaades ning see ohustab turismireisidel käijaid.

Reeglina kulgeb šigelloos üsna kergelt, kuid haiguse kliiniline pilt on raske juhul, kui haigustekitajaks on Shigella dysenteriae. Siis algab haigus ägedalt kõrge palaviku ja kõhuvaluga, millele järgneb algul tavaline, hiljem verine kõhulahtisus.

Haigusnähud ilmnevad poole päeva või mõne päeva pärast ja need on mõõdukast kõhuvalust kuni kõrge palaviku ja teiste üldnähtudeni. Šigelloosile küllaltki tüüpiline on veriroe, kuid seda võivad tekitada ka teised soolenakkushaigused.