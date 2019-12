Igal aastal eemaldatakse tarbetult tuhandeid pimesooli

Uuringus leiti, et peaaegu kolmandikule Suurbritannia naistest ja 12 protsendile meestest, kellele tehakse pimesoolepõletiku kahtluse korral operatsioon, eemaldatakse see tegelikult ilmaasjata. Tulemused saadi üle riigi asuvates haiglates 2017. aastal esinenud haigusjuhtumeid analüüsides – selgus, et aastas eemaldatakse asjatult umbes 5500 pimesoolt.

Töörühma sõnul ei kasuta Ühendkuningriigi haiglad erinevalt USAst ja paljudest teistest Euroopa riikidest pimesoolepõletiku kontrollimiseks tavalist kompuutertomograafiat, ehkki on erandeid.

Tarbetu operatsioon on aga kallis ja toob kaasa tüsistuste riski.

Kuningliku kirurgide kolledži asepresident professor Neil Mortensen kaitses tarbetuid protseduure, öeldes The Guardianis, et pimesoole eemaldamisel kaasneb tõsiseid tüsistusi harva, kuid pimesoolepõletiku märkamata jätmine on potentsiaalselt eluohtlik ja võib põhjustada ka viljatust.

Normaalne pimesool eemaldatakse tihti hoopis menstruatsioonivalu, vaagnapõletiku või munasarjatsüsti ravimise asemel.