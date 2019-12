Kuidas juuksurisalongis mitte insulti saada?

Chicago haigla arstide sõnul pole tegemist küll päris sündroomiga, kuid et tegelikult on võimalik, et liigne surve kuklasse häirib verevarustust piisavalt, et inimene kas kaotab teadvuse või tekivad esmased insuldi sümptomid. See võib juhtuda aga üldiselt vaid siis, kui inimene on selles asendis liiga kaua, juuksur tõmbab järsult kliendi pead kas üles või allapoole või klient ise üritab end toolil mugavamasse asendisse sättida, pannes selleks kaelale hetkeliselt liigset survet. Salongide kraanikausid on kaelale ebamugavad ning võivad tõsiselt häirida aju verevarustust, kahjustada ajuga ühenduses olevaid suuremaid artereid ning tekitada trombi, mis võib osutuda eluohtlikuks.