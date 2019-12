Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid kahandavad olulist aju piirkonda

Hüpotalamus paikneb ajus ajuripatsi kohal ning toodab hormoone. Selle ülesandeks on reguleerida kehatemepratuuri, meeleolu, söögiisu, sugutungi, unerütmi ja südamerütmi. Seetõttu on oluline selgitada välja, kuidas erinevad ravimid mõjutavad hüpotalamuse tööd. Varasemalt pole seda, kuidas hormonaalsed rasestumisvastased vahendid aju mõjutaad sel moel uuritud, kuid teadlaste sõnul on tegemist olulise probleemiga, mis vajab edasist uurimist.