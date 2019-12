Neuroloog toob välja põhjused, miks töö juures pea valutab

Kõige sagedasem esmane peavalu, mis tingib töölt puudumise, on migreen. Teisel kohal on pingetüüpi peavalu. Peavalu all kannatav inimene ei pruugi iga kord töölt puududa, vaid otsustada jääda tööle ja seda on raporterinud peavalude korral 30 protsenti inimestest. Sellega seotud töö produktiivsuse langust hinnatakse vähemalt 45–50 protsendi suuruseks, vahendab Med24 .

Primaarsete peavalude all kannatavad inimesed kirjeldavad erinevaid faktoreid, mis võivad toimida nende peavaluhoogude esilekutsujatena. See on väga individuaalne ja sõltub nii indiviidil esinevatest riskiteguritest (ülekaalulisus, füüsiliselt passiivne eluviis, madal haridustase, kahjulikud harjumused jms), kui ka suuresti esmase peavalu vormist ehk kas tegemist on migreeni või pingetüüpi peavaluga. Uuringutulemusi on raske üldistada, ja tulemustes mängivad veel rolli töö iseloom, koormus, töötingimused.