Eesti inimeste viljatusravi toetuseks koguti 104 000 eurot

Raseduse tekkeks peab naisel vabanema munasarjast viljastumisvõimeline munarakk, samuti on vajalik elujõuliste spermatosoidide olemasolu. Tagatud peab olema sugurakkude normaalne transport munajuhas, et saaks toimuda viljastumine, misjärel viljastatud munarakk ehk embrüo peab saama liikuda emakaõõnde, et seal normaalselt pesastuda ja edasi areneda. Kui üheski etapis esineb häireid, pole loomulik rasestumine võimalik.

Mis mõjutab viljastumisvõime vähenemist?

Naiste viljastumisvõime väheneb eaga, vanuse mõju meeste viljakusele ei ole nii selge. Regulaarse seksuaalelu ja lapsesaamise soovi korral rasestub 35-aastastest naistest 94 protsenti ja 38-aastastest naistest 77 protsenti kolme aasta jooksul.

Kuigi vanus on oluline iseseisev tegur, mängivad viljastumisvõime vähenemisel lisaks rolli kaasuvad haigused, ümbritsev keskkond, aga ka eluviis – suitsetamine, toksiinide või ravimite kasutamine, elukutse, kehakaal ja selle muutused.

Kuidas viljatuseprobleemiga paare aidata saab?

Viljatusravikeskuses pakutakse vastuvõtule pöördudes nõustamist, võetakse esmased analüüsid ning rakendatakse seejärel vajalikku ravi – kas siis kirurgilist või hormonaalset.

Üheks võimaluseks on ovulatsiooni stimuleerimine. Ravi eesmärk on stimuleerida munasarju tootma väikest arvu munarakke (tavaliselt 1-2), millele järgneks loomuliku vahekorra abil viljastamise võimalus. See meetod sobib hormonaalsete häiretega ja polütsüstilise ovariaalsündroomiga naistele.

Teiseks võimaluseks on kunstlik viljastamine, mis võib olla kas emakasisene või kehaväline viljastamine. Emakasisene viljastamine (IUI) on näidustatud eelkõige kerge mehepoolse viljatusega ning emakakaela faktorist tingitud viljatusega, samuti naistele, kellel esinevad kergemad hormonaalsed häired. Kehaväline viljastamine (IVF) on mõeldud juhul, kui muud meetodid enam ei aita.

Rasestumise tõenäosus täna on ühe kehavälise viljastamise tsükli järel umbes 30-35 protsenti, korduvalt umbes 60 protsenti.

Kui erinevatel põhjustel lapsesaamist kohe ette ei saa võtta, on võimalik sugurakke külmutada. Sugurakkude külmutamist kasutatakse tihti juhtudel, kui patsiendil seisab ees pahaloomulise kasvaja tõttu ravi (kirurgiline, keemia- või kiiritusravi). Munarakke saab külmutada ka juhtudel, kui soovitakse rasestumist edasi lükata hilisemasse eluperioodi, mil munasarjad ei pruugi enam kvaliteetseid munarakke toota.

Kas viljatusravi kulud tuleb patsiendil endal kinni maksta?

Haigekassa poolt kindlustatud kuni 41 aasta vanusele patsiendile on kunstliku viljastamise protseduur tasuta. Haigekassa kompenseerib ka ravimitele tehtud kulutused ning meditsiinilistel näidustustel munarakkude külmutamisega seonduvad kulud.

Alates 41. eluaastast tuleb viljatusravi eest patsiendil endal tasuda. Koos ravimitega võib protseduuri maksumuseks kujuneda 2500 - 3000 eurot.

Millise uue seadme ostmiseks heategevuskampaaniaga raha kogute ja miks see vajalik on?

Colonna Heategevusfondi algatatud kampaaniaga «Aita lapsed ellu» kogume raha ITK Viljatusravikeskusele kaasaegse embrüoskoobi (Time-Lapse Incubator) ostmiseks. Kui täna on kehavälise rasestumise õnnestumise määr Eestis keskmiselt 35-40 protsenti, siis uue embrüoskoobi abil on meil võimalik õnnestumise määra tõsta 50 protsendini. See tähendab, et iga teine embrüo siirdamine võib viia soovitud raseduseni.