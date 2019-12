Proviisor vastab: millised looduslikud vahendid aitavad vähendada ärevust ning stressi?

Liht-naistepuna toime avaldumiseks kulub reeglina kaks kuni neli nädalat. Peab arvestama, et naistepunal on palju koostoimeid erinevate ravimitega, samuti ei sobi see rasedatele ja imetavatele emadele. Naistepunal on fotosensibiliseeriv toime, seetõttu peaks kasutamise ajal hoiduma nii päevitamisest kui solaariumist.