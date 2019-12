Vaata, mis juhtus pepupäevitamise trendiga kaasa läinud Josh Broliniga

Mitmed suunamudijad on veendunud, et taguotsa päevitamine on tervisele kasulik. Nimelt usuvad nad, et intiimpiirkonna päevitmine annab energiat, parandab une kvaliteeti, aitab tasakaalustada hormoone ning toetab endokriinsüsteemi tööd. Arstide sõnul puudub trendil igasugune teaduslik alus ning intiimpiirkond on päikese suhtes eriti tundlik ning seetõttu ei tasu seda päikesele näidata. Josh Brolin oli sunnitud oma kogemuse põhjal tõdema, et arstidel võib õigus olla.