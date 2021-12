Külmaga sagenev urineerimise vajadus võib kaasa tuua üllatava terviseprobleemi

Seisund, mida tuntakse külmadiureesina, võib ekstreemsetes tingimustes osutuda ka eluohtlikuks, vahendab The Sun. «Pidev urineerimine võib oluliselt kahjustada keha soolade, mineraalide ja vee tasakaalulu. See võib viia selliste seisunditeni nagu hüponatreemia, kui kehas pole piisavalt naatriumi, või hüperkaleemia, mil on liiga palju kaaliumi ja hüpokaleemia, mil kaaliumi pole piisavalt,» selgitab dr Diana Gall. «Kõik need kolm võivad äärmuslikes olukordades saatuslikuks saada.»