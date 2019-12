Meremuuseum on esimene, mis on tehtud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele

Nii Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin, Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Bode, Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni asepresident Kerttu Taggo kui ka Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu liige Helen Bokmann nendivad, et nad muuseumides või näitustel väga ei käi, kuna seni on Eestis vaid üksikuid kohti, kus ligipääsetavuse peale on mõeldud. «Kui muuseumis või näitusel puudub minu jaoks lisaväärtus ning ma seal üksi hakkama ei saa, siis pole mul mõtet ka seda külastada. Ajaloolist juttu võin ka Wikipediast lugeda,» selgitas Rosin. Ta lisas, et Eesti Meremuuseumi Paks Margareeta ekspositsioon on esimene, kus ligipääsetavusele on niivõrd komplekselt lähenetud - interaktiivsed lahendused, helid, kombatavad 3D mudelid ning füüsiline ligipääsetavus nii nägemis- kui liikumispuudega inimestele.

Jakob Rosin 3D mudelit kompimas. FOTO: Eesti Meremuuseum

Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta ekspositsiooni projektijuhi Karen Jagodini sõnul oli muuseumi planeerimisest alates selge siht tagada võimalikult laialdane ligipääsetavus ka erivajadustega inimestele. «Meie soov oli anda võrdsed elamuslikud võimalused kõigile, et kogeda ainulaadset keskaegset linnakindlustuse kompleksi ja Eesti meresõidu lugu. Esmakordselt Eestis on keskaegne hoone muudetud 90% ulatuses juurdepääsetavaks ratastoolile,» kirjeldas Jagodin.

Kirjeldustõlge ja juhttee aitavad pimedatel muuseumit ka üksi külastada

Jakob Rosina sõnul algab nägemispuudega inimese muuseumi või näituse külastus alati reljeefsest korruseplaani lugemisest, mis aitab selgeks teha tingmärgid ning juhised, kuidas muuseumis liikuda. «Tihtilugu toetab korruseplaani ka kirjeldustõlkega audiotuur, kus antakse juhiseid muuseumis füüsiliseks ringiliikumiseks kui ka jutustatakse eksponaadi lugu. Näiteks kirjeldatakse, kus tuleb astuda paar trepiastet või paremale-vasakule pöörata, samuti millised on ekspositsioonid ning kuidas need välja näevad,» selgitas Rosin. Ta nentis, et tema väga hea korruseplaanide lugeja ei ole, mistõttu on hea, kui muuseumis on olemas nii korruseplaan kui kirjeldustõlkega audiogiid üksteise täiendamiseks.

Rosin rõhutas, et mida detailsema kirjeldustõlkega audiogiid, seda rohkem nägemispuudega inimene teada saab, kuid samas ei tohiks kirjeldus olla liiga väsitav ning koormav. «Mulle meeldib, kui kirjeldus on küllaltki detailne, et saaksin ettekujutuse, mida ma näen. Näiteks, kui kirjeldatakse laevakapteni mundrit, siis ei piisa vaid sellest, et audiogiidis öeldakse, et tegemist on laevakapteni kostüümiga. Parem on kirjeldus, et tegemist on valge ülikonnapintsakuga, millel on kuldsed nööbid ning mustad viigipüksid,» selgitas Rosin.

Pimedate Liidu juhatuse esimees lisas, et tavaliselt puuduvad muuseumites eksponaadid, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele kompamiseks. «Paksus Margareetas on mitmeid laevamudeleid, mida saab puutuda ning seeläbi aimu, milline oli selle laeva kuju, millised olid detailid. Sellised lahendused toovad muuseumitesse ka spetsiifilisema huviga külastajaid, kellele kirjeldustõlkega audiogiidist ei piisa,» tunnustas Rosin muuseumi algatust, lisades, et näiteks Eesti suurimas muuseumis ERMis ei ole nägemispuudega inimeste peale üldse mõeldud.

Reljeefne korruseplaan. FOTO: Eesti Meremuuseumi