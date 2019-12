ERHL: apteegireformi aruteludes on jõutud absurdini

«Täna ei ole enam kahtlust selles, et apteegireformi tõttu on apteegikriis ukse ees, Reformierakonnaga seotud probleemidele ja riskidele on ERHL juhtinud tähelepanu juba alates reformiseaduste vastuvõtmisest 2014.-2015. aastatel. Täna peaks kriisi ärahoidmine olema kõigi ühine eesmärk nii riigil, patsientidel, apteekidel ja apteegiomanikel, hulgimüüjatel kui ka kõigil teistel ravimivaldkonnaga kokkupuutuvatel isikutel,» sõnab ERHLi esindaja Ahti Kallikorm.

«Hulgimüüjate huvides ei ole apteekide sulgemine ega ravimite kättesaadavuse vähenemine. Oleme veendunud, et kõigi osapoolte, sh riigi jaoks on oluline, et apteegid ei läheks kinni. Oluline on ravimite kättesaadavus, mitte see, kes on apteegi omanik,» lisab Kallikorm.

«Esimene pakutud lahenduste versioon, kus uusi apteeke võisid avada ainult proviisorid, tulistati avalikkuses sõelapõhjaks enne sisulise arutelu toimumist. Hulgimüüjaid süüdistati turu lukku panemise soovis, kuigi turg oleks lukku pandud hoopis proviisorite poolt. Isegi kui arutatakse lahendust, mis laseb turu täielikult vabaks, siis on jälle hulgimüüjad süüdi oma huvide kehtestamises,» sõnab Kallikorm.

«Emotsioonid ja vaenlase otsimine viib fookuse eemale lahendustele keskendumisest. Jääb üle küsida: kelle huvides on lahenduste leidmist takistada, ühiskonnas pingeid provotseerida ja vägisi kriisi esile kutsuda? Meenuvad viimasel ajal üha sagedami kõlavad etteheited, et riik ei kuula,» ütles ERHLi esindaja.

«Üle 300 apteegi on sulgemisohus, sest seadus näeb ette reformi, mis on tänaseks läbi kukkunud. Riigi tegemata jätmistes hulgimüüjaid süüdistada ei saa. Meie kõigi huvides on inimeste tervise kaitse ja ravimite kättesaadavus,» nentis Ahti Kallikorm.