Uskumatu pääsemine: alajahtunud naise süda jäi kuueks tunniks seisma

«Arvasin, et ta on surnud,» ütles Rohan intervjuus kohalikule ringhäälingule TV3.

Schoeman viidi Vall d'Hebroni haiglasse, kus ravimeeskonda kuulunud arst Jordi Riera ütles CNN -ile, et inimese aju kannatab tavaliselt korvamatut kahju, kui süda lõpetab viieks minutiks löömise, ja Schoeman`i juhtum on ülimalt haruldane.

«Juhtunu on kehatemperatuuri languse tagajärg,» sõnas Riera.

Ta selgitas, et Schoeman jäi ellu ja ta aju ei saanud kahjustada, kuna tema südametöö peatanud järsk kehatemperatuuri langus aeglustas ka aju ainevahetust, võimaldades elundil hapnikupuudusega paremini hakkama saada.

Schoeman kaotas kätes mõnel määral tundlikkust, kuid see peaks täielikult taastuma, märkis Riera. Samuti naaseb naine juba homme tööle, napilt kuu pärast vahejuhtumit.

«Teadlasena mulle see sõna ei meeldi, kuid see on nagu ime,» ütles Riera eluga pääsemise kohta.