WHO: mullu suri leetrite tõttu 140 000 inimest

Alates 2000. aastast on tehtud suuri edusamme, kuid nüüd on leetrite esinemissagedus tõusuteel. 2018. aastal kaotasid Suurbritannia, Albaania, Tšehhi ja Kreeka ametlikult leetrivabade riikide staatuse, mida määratleb igal aastal Maailma terviseorganisatsioon.

USA on teatanud leetrijuhtumite rekordilisest arvust 25 aasta jooksul. Kongo demokraatlikus vabariigis, Madagaskaril ja Ukrainas on suuri haiguspuhanguid. Samoa on välja kuulutanud erakorralise seisukorra ja vaktsineerimata perede kodudel ripuvad punased lipud, et aidata meditsiinimeeskondadel neid leida.