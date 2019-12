4 põhjust, miks magada küüslauguküüs padja all

Küüslauk on võimas looduslik putukatõrjevahend ja suurepärane isegi taimekahjurite eemal hoidmiseks. Küüslauguvett on lihtne valmistada – lõika küüslauguküüs väikesteks tükkideks, puista vette, mida pritsid köögiviljadele või õistaimedele.

Küüslaugu padja alla panemine toob parema une – seda on meetodit on kasutatud iidsetest aegadest. Küüslaugule iseäralikku aroomi andvatel sulfiididel on rahustav toime.

Värske toores küüslauk on end iidsetest aegadest olnud kasutusel kui bakterite ja viiruste hävitaja. Küüslaugus on antibakteriaalsed ained, mis võib pärssida nakkusetekitajate kasvu. Selle purustamisel või lõikumisel tekkiv allitsiin, mis lööb ninna värske küüslaugu lõhnana, on võimeline blokeerima kahte ensüümide rühma, mis võimaldavad nakkusohtlikel mikroobidel peremeesorganismis ellu jääda. Öösel ninna õhkuv küüslaugu aroom annab oma panuse, et talvel poleks haigustekitajatel immuunsüsteemi kerge maha murda.