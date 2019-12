Naiste hulgas levinud tegevus tõstab oluliselt vähiriski

Kolmapäeval ajakirjas International Journal of Cancer avaldatud uuringus jälgiti 46 709 naist, kelle õdedel oli diagnoositud rinnavähk. Selle esinemise ajalugu perekonnas peetakse rinnavähi tekke riskiteguriks.

Naistel, kes väitsid, et nad kasutasid enne uuringusse tulemist juuste püsivärve, oli 9 protsenti suurem tõenäosus haigestuda rinnavähk, võrreldes naistega, kes seda ei teinud.

Tuleb meeles pidada, et uuritud naistel oli juba perekonnaajaloo tõttu suurem rinnavähi risk.

Peamised rinnavähi välditavad riskifaktorid on tubaka tarbimine, rasvumine, liigsed kalorid ja vähene liikumine. Need on seotud vähemalt 12 vähitüübiga.