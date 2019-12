Tartu Ülikooli eestvedamisel parandatakse Euroopa viljatusravi kvaliteeti

Professor Salumetsa sõnul on Eesti lastetusravi kättesaadavuse poolest üks maailma parimaid riike, sest meil on ravi tasuta ja kergesti kättesaadav, ent selle tulemusena sündivate laste arv on siiski jäänud tagasihoidlikuks. «Lastetusravi vähene tulemuslikkus on kõikjal maailmas suur probleem,» tõdes Salumets.