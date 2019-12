Mis juhtub, kui inimesele pipragaasi näkku lasta?

Pipragaasis sisalduvad kemikaalid põhjustavad tugevat ärritust limaskestades ja silmades, põhjustades ajutist pimedust ning valu. See sisaldab suures koguses kemikaali, mis annab piprale terava maitse ning stimuleerib pisarakanaleid. Pipragaas sisaldab õli, mida leidub ka tšillipipardes, aga gaas sisaldab seda märksa suuremas koguses. Näiteks on jalapeno teravuse skoor Scoville skaalal 2500–5000 ühikut, kuid pipragaasi skoor 2–5 miljonit ühikut.

Pipragaasiga kokkupuute vältimine on tavainimesele võrdlemisi lihtne – tuleb hoiduda politseinike agressiivsest provotseerimisest ja inimeste ründamisest või ähvardamisest. Eriti aga peaksid seda meeles pidama kõrge vererõhu, astma või südameprobleemidega inimesed. Nimelt hoitavad eksperdid, et kõrge vererõhu või astmaga inimestel võib pipragaasi sisse hingamisel tekkida lämbumisoht, insult või infarkt.

Esmaabitöötajatel on pipragaasi sümptomite leevendamiseks olemas spetsiaalsed lahused ja märjad salvrätid, kuid ärritust ja valu saab leevendada ka koduste vahenditega. Arvestades, et pipragaas sisaldab õli, ei ole sümptomite leevendamisel veest abi, sest vesi ja õli molekulaarsel tasandil ei segune. Seetõttu on soovitatav pesta nahka ja silmi beebišampooni või seebiga ja loputada rohke veega. Samuti saab kasutada ära 30–45 minutit ajutist pimedust, mille ajal niikuinii suurt midagi teha ei saa, et mõelda, kuidas sellist olukorda tulevikus vältida.