Teadlased olid sunnitud katkestama aborti peatavate ravimite katsetamise

Abordivastaste liikumine on lähtepunktiks võtnud uuringud, mille tulemused on nii eetilistel kui metodoloogilistel kaalutlustel ümber lükatud. Teadlased ja arstid on seisukohal, et abordi katkestamine ei ole turvaline ega tõhus ning seda ei tohiks propageerida meditsiinilise protseduurina. See aga pole takistanud abordivastastel kampaaniaid korraldada ning kaheksal USA osariigil muuta seadusandlust nii, et kliinikud on sunnitud naistele seda protseduuri siiski pakkuma.